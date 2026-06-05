NAPOLI. Potrebbe esserci un semplice “like” lasciato sui social network all’origine del ferimento di un 29enne disabile avvenuto nei giorni scorsi a Napoli. È quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, che hanno portato alla luce una ricostruzione diversa rispetto a quella inizialmente fornita dalla vittima.

In un primo momento il giovane aveva raccontato di essere stato aggredito durante un tentativo di rapina del proprio orologio. Una versione che non ha convinto gli investigatori. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e ulteriori accertamenti, gli agenti hanno ricostruito un presunto agguato, successivamente confermato dallo stesso 29enne alla presenza del suo legale.

Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da una persona conosciuta, che con un pretesto avrebbe fissato un incontro. Una volta giunto sul posto a bordo di uno scooter insieme a un complice, l’uomo avrebbe atteso che il giovane scendesse in strada prima di affrontarlo.

L’aggressore avrebbe quindi estratto una pistola e sparato, colpendo il 29enne alla gamba sinistra, l’unica rimastagli dopo la perdita dell’altra a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel 2019. Dopo il ferimento, sarebbe stato sottratto anche l’orologio della vittima, successivamente restituito.

Gli investigatori ritengono che il movente possa essere legato a questioni sentimentali maturate sui social network. In particolare, il “like” lasciato a una ragazza fidanzata con un giovane ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata sarebbe stato interpretato come un affronto da punire.

Il 29enne è attualmente ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvare la gamba colpita dal proiettile. Le indagini proseguono per accertare tutte le responsabilità e chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.