NOCERA INFERIORE. Ancora atti vandalici al campetto di basket di via Napoli. Nella notte ignoti hanno danneggiato il canestro dell’area sportiva comunale, smontando l’anello e la rete e rendendo di fatto inutilizzabile la struttura.

Non si tratta del primo episodio. Già lo scorso aprile, a poche settimane dall’inaugurazione del campetto, si era reso necessario un intervento di manutenzione dopo che il canestro era stato piegato in avanti, presumibilmente a causa di un utilizzo improprio della struttura.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco Paolo De Maio, che ha espresso rammarico per il nuovo danneggiamento e annunciato l’intenzione dell’amministrazione di procedere con una denuncia alle autorità competenti.

«Denunceremo i fatti all’autorità giudiziaria, provvederemo a reinstallare il canestro e aggiungeremo un sistema di videosorveglianza a tutela del bene pubblico», ha dichiarato il primo cittadino.