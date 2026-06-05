BOSCOTRECASE. Un uomo di 46 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase, in provincia di Napoli. La vittima è Salvatore Solimeno, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco.

L’omicidio si è consumato tra via Tenente Cirillo e via Promiscua Piscinale, al confine con il territorio comunale. Secondo le prime ricostruzioni, il 46enne sarebbe stato ferito gravemente da un proiettile che potrebbe aver reciso l’arteria femorale. Nonostante le ferite riportate, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, dove è poi deceduto.

L’allarme è scattato poco dopo l’esplosione dei colpi, uditi da numerosi residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini si sono concentrate fin da subito su un sospettato. I carabinieri dell’Aliquota di Pronto Intervento del Reggimento Campania hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo ritenuto il principale indiziato, ma all’interno dell’appartamento non è stato trovato nessuno, come riporta “Metropolis”.

Sono attualmente in corso le ricerche del presunto responsabile, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare il movente dell’omicidio.

L’area interessata è stata transennata per consentire i rilievi tecnico-scientifici e la raccolta di eventuali elementi utili all’inchiesta coordinata dall’autorità giudiziaria competente.