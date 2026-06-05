POMPEI. Il mondo di One Piece approda al MaxiMall Pompeii con un evento speciale dedicato a una delle saghe manga e anime più amate di sempre. Dal 6 al 14 giugno, il centro commerciale ospiterà nove giorni di iniziative ispirate all’universo narrativo di Monkey D. Luffy e della sua celebre Ciurma di Cappello di Paglia.

L’evento trasformerà gli spazi del MaxiMall in un percorso immersivo pensato per far vivere ai visitatori le atmosfere che hanno reso l’opera di Eiichirō Oda un fenomeno globale. In programma quattro attrazioni a tema, sfide interattive, giochi dedicati ai protagonisti della saga e aree speciali rivolte agli appassionati dell’anime e del manga.

Non mancheranno occasioni per scattare foto, momenti di intrattenimento e attività pensate sia per i fan storici sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo di One Piece.

L’iniziativa conferma il crescente successo della cultura pop giapponese anche in Italia, dove manga e anime sono ormai diventati un fenomeno trasversale capace di coinvolgere persone di ogni età. Convention, eventi cosplay e manifestazioni dedicate registrano infatti numeri sempre più importanti in tutto il Paese.

Pubblicato per la prima volta nel 1997, One Piece racconta le avventure di una ciurma di pirati alla ricerca del leggendario tesoro che dà il nome alla serie. Un racconto che, attraverso temi come amicizia, libertà e scoperta, ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

Per gli appassionati campani si tratta di un appuntamento imperdibile: dal 6 al 14 giugno, al MaxiMall Pompeii, la rotta è tracciata verso la Grand Line.