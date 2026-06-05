SALERNO. Stop alla musica nelle aree esterne dei pubblici esercizi. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza n. 469 con cui viene integrata una precedente disposizione del 2019, introducendo il divieto di svolgere spettacoli e intrattenimenti musicali, sia con musica amplificata che non amplificata, negli spazi esterni di pertinenza dei locali cittadini.

Il provvedimento nasce dalla necessità di rivedere il regime autorizzativo vigente dopo le numerose segnalazioni e i reclami ricevuti da parte dei residenti per disturbo della quiete pubblica. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività commerciali e il diritto dei cittadini alla vivibilità urbana.

Per il momento la misura sarà applicata in via provvisoria e non riguarderà i locali situati nella passeggiata del Sottopiazza della Libertà, per la quale il Comune sta valutando specifiche disposizioni.

«L’attività musicale sarà consentita esclusivamente all’interno dei locali e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa sulle emissioni acustiche», ha spiegato il primo cittadino, annunciando una fase di riordino delle regole che interessano la movida salernitana.

L’ordinanza vieta indistintamente sia la musica amplificata sia quella dal vivo non amplificata, una scelta che rappresenta una novità rispetto al passato, quando le esibizioni acustiche erano generalmente tollerate.

Parallelamente, il sindaco ha annunciato una nuova stretta contro i fuochi d’artificio illegali. De Luca ha denunciato recenti episodi verificatisi in città, tra cui l’esplosione di petardi in aree pubbliche frequentate da residenti e passanti, definendo tali comportamenti «atti di vera e propria delinquenza» e annunciando la segnalazione dei fatti all’autorità giudiziaria.

Tra gli aspetti che destano maggiore attenzione vi sono anche alcune segnalazioni secondo cui l’esplosione di petardi potrebbe essere utilizzata come sistema di comunicazione per attività legate allo spaccio di droga. Su questo fronte il Comune ha annunciato la richiesta di un confronto con le forze dell’ordine per coordinare ulteriori iniziative di contrasto.

L’ordinanza apre ora il dibattito tra amministrazione, esercenti e residenti, in attesa di una revisione complessiva delle regole che disciplinano le attività di intrattenimento nel centro cittadino.