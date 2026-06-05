Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il bilancio è di una persona deceduta e due feriti gravi a seguito di uno schianto avvenuto all’altezza del chilometro 584,200, in direzione Napoli, nei pressi della diramazione Roma Sud.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco della squadra 24A e numerosi mezzi del 118. Nonostante i soccorsi, per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Le altre due persone rimaste ferite, che viaggiavano a bordo di un furgone, sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidate alle cure dei sanitari. Considerata la gravità delle loro condizioni, sono state trasferite in codice rosso presso strutture ospedaliere specializzate mediante due eliambulanze.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli coinvolti e i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti registrati lungo l’arteria. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto.