Angri piange la scomparsa di Gerardo Longobardo, dipendente di Angri Eco Servizi, stroncato da un malore improvviso all’età di 44 anni.

A darne notizia è stato il sindaco Cosimo Ferraioli attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sui social. Longobardi era uno dei lavoratori impegnati quotidianamente nella cura e nella pulizia della città, un’attività svolta con discrezione ma fondamentale per la comunità.

«Ci ha lasciato Gerardo Longobardo, 44 anni. Un malore improvviso che non lascia spazio a niente, nemmeno alla ragione», ha scritto il primo cittadino.

La tragedia colpisce una famiglia profondamente provata dal dolore. Gerardo lascia la moglie e due figli.

«Non ci sono parole che tengano davanti a un dolore così. Davanti a una vita spezzata a 44 anni. Davanti a due bambini che cresceranno senza il loro papà», ha aggiunto Ferraioli, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità angrese.

«Alla sua famiglia va l’abbraccio mio personale e di tutta la città. Riposa in pace, Gerardo», conclude il messaggio del sindaco.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione ad Angri, dove in molti hanno voluto ricordare un lavoratore conosciuto e apprezzato per il suo impegno quotidiano al servizio della città.