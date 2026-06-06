Nuovo scontro tra i sindacati medici e l’ASL Salerno sulla gestione del personale sanitario territoriale. Le sigle provinciali FIMMG e SUMAI hanno notificato una diffida formale ai vertici dell’azienda sanitaria chiedendo il riesame dell’avviso pubblico per il reclutamento di infermieri libero-professionisti destinati alle Case e agli Ospedali di Comunità.

Al centro della contestazione c’è il compenso orario previsto dal bando, fissato a 40 euro l’ora. Secondo i rappresentanti dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, la tariffa sarebbe superiore o comunque non proporzionata rispetto a quella riconosciuta ai professionisti medici che operano nelle stesse strutture territoriali.

Pur ribadendo il rispetto per il ruolo degli infermieri e per il contributo garantito al Servizio sanitario nazionale, i sindacati contestano la scelta dell’ASL, ritenendo che non sia supportata da adeguate motivazioni tecniche, economiche o organizzative.

Nella diffida, FIMMG e SUMAI sottolineano come i medici siano chiamati a svolgere funzioni diagnostiche, terapeutiche, prescrittive e certificative, assumendo rilevanti responsabilità professionali e medico-legali. Per questo motivo, secondo le organizzazioni sindacali, la decisione dell’azienda rischia di svalutare il ruolo della medicina territoriale previsto anche dal nuovo modello organizzativo introdotto dal Decreto Ministeriale 77 del 2022.

I segretari provinciali Elio Giusto e Ferdinando Ferrara chiedono quindi la sospensione immediata del bando, la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l’ASL e una revisione complessiva dei criteri utilizzati per determinare i compensi.

Contestualmente è stata presentata un’istanza di accesso agli atti per ottenere tutta la documentazione amministrativa e contabile che ha portato alla definizione della tariffa oraria di 40 euro. I sindacati chiedono di visionare relazioni tecniche, atti istruttori e pareri della Direzione Strategica.

Nel documento viene inoltre annunciato che, in assenza di risposte nei tempi previsti dalla legge, saranno valutate ulteriori iniziative davanti alle autorità amministrative e giudiziarie competenti per la tutela degli interessi della categoria medica.