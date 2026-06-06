Un litigio per questioni legate all’immondizia si è trasformato in tragedia a Boscotrecase. A perdere la vita è stato Salvatore Solimeno, 46 anni, raggiunto da un colpo di pistola che gli avrebbe reciso l’arteria femorale. Per l’omicidio è stato fermato un uomo di 34 anni, vicino di casa della vittima.

Il dramma si è consumato lungo corso Umberto I, all’altezza dell’incrocio con via Tenente Cirillo e via Promiscua Piscinale. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i due uomini, che vivevano da soli nello stesso stabile e condividevano gli spazi comuni del cortile, erano da tempo protagonisti di continui contrasti legati alla gestione dell’area comune e allo smaltimento dei rifiuti.

Anche ieri sarebbe scoppiata una discussione per motivi analoghi. Il diverbio sarebbe degenerato fino a quando il 34enne avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco. Un solo colpo avrebbe raggiunto Solimeno alla gamba, provocando una lesione fatale all’arteria femorale.

Nonostante la gravità della ferita, il 46enne sarebbe riuscito a rientrare nella propria abitazione, dove è stato poi trovato senza vita dai soccorritori, in una pozza di sangue. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e la polizia municipale, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi e la raccolta delle testimonianze.

Dopo una breve fuga, il presunto responsabile si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Trecase, dove è stato interrogato dai magistrati della Procura di Torre Annunziata. Nei suoi confronti è stata contestata l’accusa di omicidio.

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e accertare se il delitto sia stato il frutto di un impulso improvviso o l’epilogo di una tensione che andava avanti da tempo.