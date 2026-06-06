Agricoltura e territorio. All’iniziativa hanno preso parte il presidente Mario Rosario D’Angelo e il sindaco Paola Lanzara. Al centro dell’incontro la valorizzazione delle eccellenze agricole locali.

Un momento di confronto e valorizzazione

Una giornata all’insegna dell’agricoltura, della sostenibilità e della promozione del territorio quella vissuta al Mercato Coldiretti di Castel San Giorgio, che ha visto la partecipazione del presidente del Consorzio di Bonifica Mario Rosario D’Angelo e del sindaco Paola Lanzara. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, aziende agricole e cittadini, confermando il ruolo strategico del comparto agricolo nello sviluppo economico e sociale della comunità. Durante l’evento è stato evidenziato il lavoro quotidiano svolto dai produttori locali per garantire qualità, sicurezza alimentare e attenzione all’ambiente.

Le eccellenze protagoniste

Le produzioni tipiche del territorio hanno attirato l’interesse dei visitatori, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze che caratterizzano l’identità agricola locale. Prodotti simbolo della tradizione e della cultura rurale che continuano a rappresentare un patrimonio di grande valore per l’economia e per la storia della comunità. L’evento ha inoltre ribadito l’importanza di sostenere le imprese agricole e di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle produzioni di qualità e sul legame tra territorio e tradizioni.

Sinergia tra istituzioni e imprese

Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore agricolo. Una sinergia considerata fondamentale per affrontare le sfide del presente e creare nuove opportunità di crescita per il comparto. Manifestazioni come il Mercato Coldiretti contribuiscono infatti a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’agricoltura e del consumo di prodotti locali.

Un ringraziamento ai protagonisti

Al termine della giornata è stato rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dalle aziende agricole agli organizzatori, fino ai cittadini che hanno partecipato all’evento. Un’occasione che ha confermato l’impegno condiviso nella tutela delle tradizioni, nella valorizzazione delle risorse locali e nella promozione di un’agricoltura sempre più sostenibile e vicina alle esigenze del territorio.

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