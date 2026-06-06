ERCOLANO. Momenti di tensione al casello autostradale di Ercolano, dove un automobilista ha protestato dopo un presunto malfunzionamento della cassa automatica.

Secondo il racconto dell’uomo, il dispositivo avrebbe trattenuto una banconota da 10 euro senza erogare il resto né consentire l’apertura della sbarra per il passaggio del veicolo.

L’automobilista, diretto al lavoro, avrebbe tentato di richiedere assistenza, ma senza ricevere una risposta immediata. Una situazione che avrebbe causato ritardi e disagi, alimentando il malcontento dell’utente.

Successivamente l’uomo si è rivolto al personale presente sul posto, lamentando non solo quanto accaduto, ma anche presunte segnalazioni analoghe effettuate in passato e rimaste, a suo dire, senza riscontro.