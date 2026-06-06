La Procura di Roma ha concluso un’indagine che coinvolge 62 persone accusate, a vario titolo, di falso ideologico in atti pubblici, tentata truffa e truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra gli indagati figurano anche sette cittadini della provincia di Salerno, cinque dei quali residenti nell’Agro nocerino-sarnese tra Nocera Inferiore e Sarno, mentre altri due sono di Vietri sul Mare e Battipaglia.

Secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2024 gli indagati avrebbero presentato domande per l’inserimento nelle graduatorie Ata e Gps dichiarando il possesso di titoli professionali e certificazioni rivelatisi falsi. Tra i documenti contestati figurano diplomi Oss, attestati di dattilografia e certificazioni informatiche che avrebbero consentito di ottenere punteggi più elevati e quindi posizioni migliori nelle graduatorie scolastiche.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, ipotizza che grazie a questi titoli non validi alcuni candidati siano riusciti a ottenere incarichi e supplenze nelle scuole, percependo stipendi considerati indebiti. In alcuni casi, secondo l’accusa, i compensi percepiti nel corso di un triennio avrebbero raggiunto anche i 160mila euro.

Gli accertamenti avrebbero fatto emergere un sistema basato sulla presentazione seriale di certificazioni e qualifiche professionali mai conseguite. Tra i documenti finiti sotto la lente della magistratura figurano diplomi di Operatore dei Servizi Sociali rilasciati da istituti del Casertano, attestati professionali e certificazioni informatiche provenienti da diversi enti formativi.

Per quanto riguarda i sette indagati salernitani, il danno erariale complessivamente contestato supererebbe il milione di euro. Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, gli interessati hanno ora venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero prima delle eventuali richieste di rinvio a giudizio.