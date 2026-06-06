Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Nocera Inferiore con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre anziana.
L’arresto è stato eseguito lo scorso 2 giugno al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti, che hanno ricostruito una serie di episodi avvenuti nell’abitazione della donna.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune, si sarebbe recato più volte presso la casa della madre per chiederle denaro, violando le prescrizioni imposte dall’autorità.
Dopo le verifiche svolte dalla Polizia Giudiziaria, gli agenti sono intervenuti procedendo all’arresto del sospettato, che è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per chiarire nel dettaglio la vicenda e verificare eventuali altri episodi di maltrattamento ai danni dell’anziana donna.