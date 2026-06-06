Pagani ha ricordato il Tenente Marco Pittoni nel diciottesimo anniversario della sua tragica scomparsa. L’ufficiale dei Carabinieri fu ucciso il 6 giugno 2008 mentre tentava di sventare una rapina all’ufficio postale di corso Padovano.

Quel giorno Pittoni, impegnato in un’attività investigativa, intervenne senza utilizzare l’arma di ordinanza per non mettere a rischio le numerose persone presenti. Dopo essere riuscito a bloccare uno dei rapinatori, venne però aggredito alle spalle da un complice. Durante la colluttazione fu raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che gli risultò fatale.

Per onorare la sua memoria si è svolta una cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale davanti alla lastra marmorea dedicata all’ufficiale, collocata all’ingresso dell’ufficio postale dove si consumò la tragedia.

La commemorazione è iniziata con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta presso la Tenenza dei Carabinieri di Pagani e con un minuto di silenzio in ricordo del Tenente Pittoni. Successivamente è stata celebrata una Santa Messa nella chiesa del Corpo di Cristo.

Decorato con la Medaglia alla Memoria, Marco Pittoni resta uno dei simboli del sacrificio e del senso del dovere dell’Arma dei Carabinieri.