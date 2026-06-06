Per quasi mezzo secolo il suo destino è rimasto avvolto nel mistero. Il Crocifisso ligneo del XVIII secolo custodito nella chiesa di San Michele Arcangelo di Pimonte, scomparso dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980, è stato ritrovato e presto tornerà nel luogo per il quale era stato realizzato.

L’opera, una scultura policroma alta 92 centimetri raffigurante il Christus patiens, è stata recuperata nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dai Carabinieri. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ne ha riconosciuto l’elevato valore storico e artistico.

Dopo il sisma del 1980, che rese inagibile la chiesa, il Crocifisso fu prelevato dall’allora parroco don Angelo Papa per proteggerlo da furti e danneggiamenti. Alla sua morte passò a don Raffaele Fontanella, che lo custodì fino al 2000. Successivamente l’opera rimase nelle disponibilità dei familiari del sacerdote, che ne hanno conservato la memoria e, una volta rintracciati dagli investigatori, hanno collaborato alla ricostruzione della vicenda consegnando spontaneamente la scultura.

Le indagini erano partite nel 2024 dalla denuncia presentata dall’attuale parroco, don Antonino Lazzazzara, per il furto di una tela dell’Ultima Cena avvenuto nel 1985. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire parte del patrimonio disperso negli anni successivi al terremoto.

Il 6 giugno il Cristo ligneo sarà ufficialmente restituito alla comunità di Pimonte e ricollocato nella chiesa di San Michele Arcangelo, riportando a casa un simbolo religioso e identitario che mancava da 46 anni.