È Pollica, nel Cilento, la località balneare regina dell’estate 2026. Il comune salernitano figura infatti tra le destinazioni premiate con le Cinque Vele nella nuova guida “Il Mare più bello”, realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano.

Il riconoscimento è stato presentato a Venezia nell’ambito della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. In totale sono state premiate 30 località italiane, di cui 20 marine e 10 lacustri, selezionate per la qualità ambientale, la tutela del territorio, la sostenibilità e i servizi offerti ai visitatori.

Tra queste, Pollica si conferma un punto di riferimento del turismo sostenibile italiano, grazie alle sue spiagge incontaminate, al mare cristallino e all’impegno nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del Cilento.

Un risultato che rafforza il prestigio della località salernitana, già considerata tra le mete più apprezzate del Sud Italia e simbolo della Dieta Mediterranea nel mondo.