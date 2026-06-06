SALERNO. Preoccupazione nel quartiere Torrione, dove un grosso pezzo di tronco è rimasto sospeso tra i cavi dell’alta tensione in via Giulio Ruggi dopo alcuni interventi di potatura.

A documentare la situazione sono le fotografie scattate da Guglielmo Gambardella, che mostrano il tronco incastrato tra i cavi sopra la carreggiata. Un’immagine che ha immediatamente suscitato allarme tra i residenti della zona.

Il timore è che il legno possa staccarsi improvvisamente e precipitare sulla strada, con possibili conseguenze per pedoni, automobilisti e motociclisti in transito.

I cittadini chiedono quindi un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per verificare le condizioni dell’albero e mettere in sicurezza l’area, scongiurando rischi per la pubblica incolumità.

La situazione resta sotto osservazione in attesa delle verifiche e delle operazioni necessarie per rimuovere il tronco rimasto sospeso tra i cavi elettrici.