Cerimonia nell’androne del Municipio con il passaggio della fascia tricolore dal sindaco uscente Francesco Ranieri. Nei prossimi giorni la proclamazione dei consiglieri eletti.

La proclamazione ufficiale

È iniziata ufficialmente la nuova stagione amministrativa di Terzigno con la proclamazione del sindaco Salvatore Carillo. La cerimonia si è svolta nell’androne del Municipio, dove si è tenuto il tradizionale passaggio della fascia tricolore dal primo cittadino uscente Francesco Ranieri al nuovo sindaco eletto. Carillo ha conquistato la guida del Comune al primo turno delle elezioni amministrative, superando il 51 per cento dei consensi e riuscendo così a evitare il ricorso al ballottaggio. Un risultato che gli ha consentito di ottenere immediatamente la fiducia della maggioranza degli elettori e di avviare il nuovo mandato.

Il quadro politico dopo il voto

Alle spalle del nuovo sindaco Genny Falciano, che assumerà il ruolo di riferimento dell’opposizione all’interno del Consiglio comunale. È invece rimasto escluso dall’assise cittadina Antonio Mosca, che non è riuscito a ottenere un seggio per una manciata di voti. Nei prossimi giorni saranno completate le procedure legate alla proclamazione dei consiglieri eletti, passaggio che consentirà di definire in maniera definitiva la composizione del nuovo Consiglio comunale di Terzigno e di avviare pienamente l’attività amministrativa della nuova maggioranza.

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