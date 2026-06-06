La Scafatese è campione d’Italia di Serie D. Al “Gaetano Bonolis” di Teramo i gialloblù hanno letteralmente demolito il Vado nella finale scudetto, imponendosi con un roboante 6-0 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine.

La squadra di mister Ferraro ha preso in mano il match già nel primo tempo. A sbloccare il risultato è stato Esposito al 14′, seguito dal raddoppio di Volpicelli al 38′ e dal tris firmato Palmieri al 42′.

La finale è stata segnata anche dalle due espulsioni rimediate dal Vado per fallo da ultimo uomo, entrambe ai danni di Palmieri. I liguri sono così rimasti in nove uomini, senza più riuscire a contrastare la superiorità tecnica e numerica dei canarini.

Nella ripresa la Scafatese ha continuato a spingere trovando il poker con Sicurella al 50′. Al 72′ è arrivata la doppietta personale di Palmieri, bravo a battere il portiere con un preciso diagonale all’angolino per il momentaneo 5-0.

A chiudere la festa è stato Aquadro all’83’, autore di una splendida conclusione dalla distanza che si è insaccata alle spalle dell’estremo difensore ligure per il definitivo 6-0.

Un successo travolgente che consegna alla Scafatese il titolo nazionale di Serie D e mette il sigillo su una stagione straordinaria. Dopo aver conquistato la promozione tra i professionisti, i gialloblù completano l’opera sollevando anche il tricolore di categoria, scrivendo una delle pagine più belle della storia del club.