Momenti di forte tensione a Scafati, dove una lite tra due uomini è degenerata in strada. Secondo una prima ricostruzione, dopo un acceso diverbio e alcuni colpi reciproci, uno dei due si sarebbe aggrappato allo sportello dell’auto dell’altro nel tentativo di impedirne l’allontanamento.

Il conducente avrebbe però proseguito la marcia e, durante la fuga, avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro alcune auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.