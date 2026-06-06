Momenti di forte apprensione nella notte lungo la Statale 19, nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia, dove un’auto e un pulmino sono rimasti coinvolti in un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, una Opel Corsa e un van si sarebbero scontrati frontalmente per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai due veicoli.

Alcuni automobilisti di passaggio si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi e allertare i servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nonostante la gravità dello schianto, le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi. Grande spavento, però, per gli occupanti dei mezzi e per chi ha assistito alla scena.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati, la circolazione lungo la Statale 19 ha subito rallentamenti e limitazioni temporanee per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne, quando il rischio di incidenti aumenta sensibilmente.

Redazione

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