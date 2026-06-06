È stato sorteggiato il calendario della Serie A 2026/27, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto. Il Napoli esordirà in trasferta sul campo del Genoa, mentre i campioni d’Italia dell’Inter debutteranno a San Siro contro la neopromossa Monza.
Tra le sfide della prima giornata spiccano anche Roma-Fiorentina, Torino-Milan e Frosinone-Juventus. Il Como, qualificato alla prossima Champions League, inizierà il proprio cammino sul campo dell’Udinese.
Per gli azzurri, il primo grande appuntamento arriverà già alla terza giornata, subito dopo la sosta per le nazionali, con la sfida contro l’Inter. Alla quinta giornata il confronto tra Roma e Inter, mentre l’ottavo turno proporrà Napoli-Roma.
Tra i big match più attesi della stagione figurano Juventus-Napoli e Milan-Inter alla decima giornata, Napoli-Milan alla quindicesima e Inter-Juventus alla diciannovesima.
Il campionato osserverà quattro soste per gli impegni delle nazionali (27 settembre, 4 ottobre, 15 novembre e 28 marzo 2027) e prevede due turni infrasettimanali, in programma il 28 ottobre e il 6 gennaio.
La stagione si concluderà il 30 maggio 2027. Nell’ultima giornata il Napoli ospiterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona.