Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in Costiera Amalfitana, dove un turista britannico di 27 anni è rimasto ferito mentre si trovava in mare tra Amalfi e Positano, dopo essere entrato in contatto con l’elica di un motore fuoribordo di un’imbarcazione a noleggio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era a bordo di un natante di circa sei metri insieme alla fidanzata e a un’altra coppia di amici. Durante una sosta in rada, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito accidentalmente contro l’elica del motore da 40 cavalli, riportando ferite agli arti inferiori.

I presenti hanno immediatamente fatto rientro verso il porto di Amalfi, dove sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure e contenuto una significativa perdita di sangue, causata in particolare dalle lesioni riportate alla gamba sinistra.

Considerata la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza. L’elicottero del servizio di emergenza è atterrato sul molo pennello del porto turistico di Amalfi, consentendo il rapido trasporto del giovane all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.