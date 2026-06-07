Ancora rifiuti abbandonati in via Risi, ad Angri. La zona torna nuovamente al centro delle segnalazioni dei residenti dopo l’ennesimo episodio di sversamento illecito registrato nella notte.

Secondo quanto emerso, ignoti avrebbero scaricato diversi sacchi di immondizia sul marciapiede, lasciandoli nei pressi delle attività commerciali della strada. Si tratta dell’ennesimo caso segnalato nella stessa area, già interessata nei giorni scorsi da analoghi episodi che avevano suscitato indignazione tra cittadini e commercianti.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali criticità per il territorio comunale. Nonostante i controlli e i richiami al rispetto delle regole della raccolta differenziata, c’è chi continua a trasformare strade e marciapiedi in discariche improvvisate, approfittando soprattutto delle ore serali e notturne.

Anche questa volta potrebbero risultare determinanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aiutare a identificare i responsabili dello sversamento abusivo.

Tra i residenti cresce la richiesta di controlli più serrati e di provvedimenti esemplari contro chi continua a deturpare la città con comportamenti incivili, colpendo ancora una volta una delle aree già più volte interessate dal problema.

Redazione