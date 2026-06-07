Affluenza in netto calo nei due comuni della provincia di Salerno chiamati al voto per il ballottaggio. I dati rilevati alle ore 19 confermano una partecipazione decisamente inferiore rispetto al primo turno delle elezioni amministrative.
Ad Angri ha votato il 29,48% degli aventi diritto, contro il 42,50% registrato alla stessa ora quindici giorni fa. Un calo significativo che accompagna la sfida per la carica di sindaco tra Alfonso Scoppa e Pasquale Mauri.
Situazione analoga a Cava de’ Tirreni, dove l’affluenza si è fermata al 25,80%, in diminuzione rispetto al 34,06% del primo turno. Nella città metelliana il ballottaggio vede contrapposti Raffaele Giordano e Luigi Petrone.
I numeri fotografano una partecipazione più bassa rispetto alla prima tornata elettorale, in linea con quanto registrato in molti altri comuni campani chiamati alle urne. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di oggi e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio che decreterà i nuovi sindaci di Angri e Cava de’ Tirreni.