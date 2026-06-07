Sono ufficialmente aperte le urne per i ballottaggi in tre comuni della provincia di Salerno. Gli elettori di Angri, Cava de’ Tirreni e Campagna sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco nel secondo e decisivo turno delle amministrative.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23 e domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto prenderà immediatamente il via lo scrutinio delle schede.

Cava de’ Tirreni

A Cava de’ Tirreni la sfida è tra Raffaele Giordano, sostenuto da una coalizione civica e di centrodestra, e Luigi Petrone, candidato civico.

Al primo turno Giordano ha chiuso in testa con il 44,72% delle preferenze, mentre Petrone ha conquistato il ballottaggio con il 22,63%, superando di misura gli altri contendenti.

Angri

Particolarmente attesa la sfida di Angri, dove a contendersi la fascia tricolore sono Alfonso Scoppa e il suo zio politico, l’ex sindaco Pasquale Mauri.

Nel primo turno Scoppa ha ottenuto il 40,38% dei voti, chiudendo davanti a Mauri che si è fermato al 31,30%. Una sfida che nelle ultime settimane ha catalizzato l’attenzione dell’intera città.

Campagna

A Campagna il confronto finale vede protagonisti Adele Amoruso e Livio Moscato.

La candidata ha chiuso il primo turno in vantaggio con il 40,02% delle preferenze, mentre Moscato ha raccolto il 30,81% dei consensi.

Ora la parola passa nuovamente agli elettori. Entro il pomeriggio di lunedì saranno ufficializzati i nomi dei nuovi sindaci dei tre comuni chiamati al voto.