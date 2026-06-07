Operazione antidroga dei carabinieri a Boscoreale, dove è stata bloccata una presunta compravendita di stupefacenti all’interno di un garage della periferia cittadina. Tre persone sono state arrestate e quasi due chilogrammi di hashish sono stati sequestrati prima che la droga potesse essere immessa sul mercato.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Boscoreale, coordinati dal comandante Massimo Serra, nell’ambito di un’attività di osservazione avviata dopo alcune segnalazioni su movimenti sospetti nella zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un giovane di 22 anni, residente a Boscoreale e incensurato, sarebbe stato sorpreso mentre stava acquistando la sostanza stupefacente da due cittadini marocchini, di 49 e 36 anni. I carabinieri, insospettiti anche dal forte odore proveniente dal locale, hanno deciso di intervenire facendo irruzione nel garage.

All’interno sono stati trovati venti panetti di hashish per un peso complessivo di quasi due chilogrammi, oltre a una bilancia e a un coltello utilizzato per incidere uno dei panetti e verificarne la qualità. Gli investigatori ritengono di aver interrotto una trattativa già in fase avanzata.

Durante gli accertamenti sarebbero inoltre emerse conversazioni sul telefono cellulare del 22enne che confermerebbero l’acquisto della droga per una cifra vicina ai 3mila euro.

I tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura di Torre Annunziata, il giovane boschese è stato posto agli arresti domiciliari, mentre gli altri due indagati sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.

Secondo le stime degli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato dello spaccio circa 20mila euro. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori destinatari della droga e ricostruire l’intera rete di approvvigionamento.