Una testimonianza ritenuta cruciale dagli investigatori ha permesso di fare luce sull’omicidio di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso venerdì pomeriggio a Boscotrecase al termine di una violenta lite degenerata nel sangue.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, un testimone oculare avrebbe assistito alle fasi più drammatiche della vicenda, raccontando ai carabinieri quanto accaduto nel garage condominiale dove si è consumato il delitto.

L’uomo avrebbe sentito inizialmente le urla e la discussione tra la vittima e i suoi aggressori. Una lite che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe nata nell’ambito di continui contrasti di vicinato legati alla gestione degli spazi comuni e all’immondizia.

La situazione sarebbe precipitata nel giro di pochi istanti. Stando alle accuse, uno dei due indagati avrebbe estratto una pistola clandestina, mentre l’altro avrebbe partecipato all’aggressione utilizzando un bastone. Poi gli spari.

Almeno tre colpi sarebbero stati esplosi durante la colluttazione. Uno di questi ha raggiunto Solimeno alla coscia sinistra, lesionando l’arteria femorale e provocando una grave emorragia.

Nonostante la ferita mortale, il 46enne sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione nel disperato tentativo di salvarsi. Secondo gli inquirenti, però, gli aggressori lo avrebbero inseguito fino all’ingresso di casa. Soltanto l’intervento della compagna della vittima avrebbe impedito ulteriori conseguenze.

Le dichiarazioni del testimone sono state riscontrate dagli accertamenti effettuati sul posto. I carabinieri hanno recuperato tre bossoli, sequestrato la pistola utilizzata e il bastone impiegato nell’aggressione.

Per la morte di Solimeno sono stati fermati Fulvio Titas, 33 anni, e Antonio Guastafierro, 27 anni. I due sono accusati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e di detenzione e porto illegale di arma clandestina. Entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità di Boscotrecase, dove una lite tra vicini, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe trasformata in una tragedia culminata con la morte di un uomo di 46 anni.