Momenti di paura a Scafati per il sindaco Pasquale Aliberti, che ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di furto nella propria abitazione. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Secondo quanto riferito, tre persone avrebbero tentato di introdursi all’interno della sua casa, provando a forzare gli accessi dell’abitazione. Il colpo, però, non è andato a segno e i malintenzionati si sono allontanati senza riuscire a entrare.

L’episodio ha spinto Aliberti a lanciare un appello ai cittadini sul tema della sicurezza e della prevenzione. “Facciamo attenzione e avvisiamo i Carabinieri”, ha scritto il sindaco, invitando la popolazione a segnalare immediatamente movimenti sospetti alle forze dell’ordine.