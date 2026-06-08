Centro storico. L’appello del residente del borgo storico di Angri: confronto con gli esercenti e un progetto condiviso per il rilancio dell’area.

Un appello che guarda oltre la crisi economica

La riflessione di Christian De Vivo non si limita alle difficoltà economiche che stanno interessando lo storico borgo di Via di Mezzo ad Angri, ma punta l’attenzione soprattutto sulla necessità di costruire un’interlocuzione più efficace con la politica e con le istituzioni cittadine. Secondo De Vivo, il futuro del centro storico passa attraverso un dialogo costante e una maggiore capacità di ascolto delle problematiche che da tempo interessano una delle aree più identitarie della città.

Nessuna contrapposizione con gli esercenti

De Vivo tiene a chiarire che la posizione espressa dai residenti non è in alcun modo contrapposta agli esercenti delle attività commerciali e dei locali legati alla cosiddetta movida cittadina.Al contrario, l’obiettivo indicato è quello di favorire un percorso di confronto e mediazione che possa conciliare le esigenze di chi vive quotidianamente il borgo con quelle di chi vi svolge la propria attività economica. Un equilibrio ritenuto fondamentale per garantire vivibilità, sviluppo e crescita dell’intera area.

La proposta per il futuro

Partendo da un progetto già presentato durante l’amministrazione Ferraioli, Christian De Vivo rilancia l’appello alla futura amministrazione comunale affinché venga avviato un concreto percorso di recupero e valorizzazione del centro storico. L’auspicio è che Via di Mezzo e l’intero borgo possano tornare a rappresentare un punto di riferimento per la vita culturale, sociale ed economica della città, attraverso interventi capaci di preservarne l’identità e al tempo stesso favorirne il rilancio.

Una risorsa per la città

Per De Vivo il centro storico non rappresenta soltanto una porzione urbana da recuperare, ma una risorsa strategica per il futuro di Angri. Da qui l’invito rivolto alla prossima amministrazione affinché la valorizzazione del borgo diventi una delle priorità dell’agenda politica cittadina, attraverso una programmazione condivisa con residenti, associazioni e operatori economici.

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