Ballottaggio 2026. Il candidato vincitore conquista la fascia tricolore e apre una nuova fase politica per la città.

La vittoria al ballottaggio

Alfonso Scoppa è il nuovo sindaco di Angri. Il risultato del ballottaggio consegna al candidato vincitore la guida della città, al termine di una competizione elettorale particolarmente seguita dai cittadini. L’esito delle urne segna l’avvio di una nuova fase politica e amministrativa, caratterizzata da grandi aspettative e dalla volontà di imprimere un cambio di passo all’azione di governo cittadina.

La festa dei sostenitori

Gioia composta e applausi hanno accompagnato i primi momenti successivi alla proclamazione del risultato. I sostenitori si sono ritrovati davanti al comitato elettorale per celebrare la vittoria e condividere un momento atteso per settimane. Successivamente il corteo festoso si è diretto verso il Municipio, trasformando il centro cittadino nel cuore delle celebrazioni.

Una nuova stagione politica

L’elezione di Alfonso Scoppa apre ufficialmente una nuova stagione politica per Angri. Terminato il tempo della campagna elettorale, si apre ora quello dell’amministrazione e delle scelte chiamate a dare risposte alle attese della comunità. La città guarda al futuro con attenzione e curiosità, mentre il nuovo sindaco si prepara ad assumere pienamente la guida dell’ente e ad affrontare le sfide che attendono il prossimo governo cittadino.

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