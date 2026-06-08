Appuntamento con la cultura ad Angri il prossimo 19 giugno 2026. Alle ore 19, presso la Casa del Cittadino in Piazza Doria, sarà presentato “In un’altra vita”, il romanzo d’esordio di Antonella Foresta, pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti.

Nel corso dell’incontro l’autrice dialogherà con la professoressa Cristina Faella e con il giornalista e scrittore Luigi Novi, approfondendo i temi centrali dell’opera e raccontando il percorso che l’ha portata alla pubblicazione del suo primo libro. Previsto anche uno spazio dedicato alle domande del pubblico e al firmacopie.

Il romanzo racconta la storia di Sabina e Marco, due adolescenti che si incontrano nel 1995 e vivono un amore intenso e autentico, sullo sfondo degli anni Novanta. Una relazione fatta di emozioni, sogni e fragilità, che si sviluppa in un contesto sociale nel quale entrambi faticano a riconoscersi. Attraverso le loro vicende, l’autrice offre uno spaccato generazionale capace di restituire atmosfere, speranze e contraddizioni di un’epoca ormai lontana.

Antonella Foresta vive ad Angri, è laureata in Lettere e insegna nella scuola secondaria di primo grado della città. Con “In un’altra vita” firma la sua prima opera narrativa.

«La vita è un insieme di luoghi e di persone che scrivono il tempo, ogni singolo gesto può modificare il corso degli eventi e nulla è più casuale delle scelte non ponderate», si legge in uno dei passaggi del libro.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione di incontro e confronto per lettori, appassionati di narrativa e cittadini interessati a conoscere l’autrice e la sua opera.