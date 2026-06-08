Si accende il confronto sul bando pubblicato dall’Asl Salerno per il reclutamento di infermieri destinati alle attività territoriali e domiciliari. Dopo la diffida presentata dalle sigle sindacali dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali, arriva la replica del presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno, Cosimo Cicia.

In una nota, Cicia esprime sorpresa per le contestazioni avanzate nei confronti dell’avviso pubblico, sottolineando come ogni professione sanitaria dovrebbe concentrarsi sulle problematiche che la riguardano direttamente, evitando di entrare nel merito dell’organizzazione e della valorizzazione economica di altre categorie professionali.

Il presidente dell’OPI evidenzia come gli infermieri italiani affrontino da anni una grave carenza di personale, carichi di lavoro sempre più pesanti, responsabilità crescenti e un costante ampliamento delle competenze richieste sia negli ospedali che nei servizi territoriali.

«Sorprende che si apra una polemica sui compensi destinati agli infermieri – afferma Cicia – quando la professione denuncia da tempo una condizione di sottofinanziamento e una valorizzazione insufficiente rispetto alle responsabilità quotidianamente assunte».

Secondo il presidente dell’Ordine, la valorizzazione economica degli infermieri non deve essere interpretata come una sottrazione di risorse ad altre professioni sanitarie, ma come un investimento necessario per garantire assistenza efficace, continuità delle cure e sicurezza per i cittadini.

Nel comunicato viene inoltre ribadita l’importanza della collaborazione tra tutte le figure del sistema sanitario. «I cittadini hanno bisogno di medici, infermieri e di tutti i professionisti sanitari che operano nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze», sottolinea Cicia, invitando le diverse categorie a fare fronte comune per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica invece di alimentare contrapposizioni interne.

La presa di posizione arriva dopo la richiesta avanzata da FIMMG e SUMAI all’Asl Salerno di sospendere e riesaminare il bando relativo agli infermieri libero-professionisti destinati alle Case e agli Ospedali di Comunità, contestando la tariffa oraria prevista dall’avviso pubblico.