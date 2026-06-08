«Devono buttare la chiave. Mio marito deve avere giustizia e non mi fermerò finché non l’avrò». È un grido di dolore quello affidato a un messaggio vocale dalla moglie di Salvatore Solimeno, il 46enne ucciso venerdì pomeriggio a Boscotrecase al termine di una lite degenerata nel sangue.

Parole spezzate dalle lacrime di una donna che ha assistito agli ultimi istanti di vita del marito, morto dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Una tragedia consumata davanti agli occhi di una famiglia distrutta, mentre nell’abitazione erano presenti anche i loro quattro figli minorenni.

La comunità di Boscotrecase e quella vicina di Boscoreale restano sotto shock per una vicenda che ha lasciato ferite profonde. Tre dei figli della coppia frequentano infatti la scuola Cangemi, dove la notizia della tragedia ha suscitato commozione e sgomento.

Chi conosceva Salvatore lo descrive come un uomo che negli ultimi anni aveva cercato di ricostruire la propria vita. Dopo un passato difficile, aveva scelto di dedicarsi completamente alla famiglia, affrontando le difficoltà quotidiane con lavori saltuari e piccoli impieghi per garantire il sostentamento ai propri cari.

La sua priorità erano la moglie e i figli. Una vita fatta di sacrifici e di continue battaglie per arrivare a fine mese, ma anche della volontà di costruire un futuro migliore per la propria famiglia.

A rendere ancora più amara la vicenda è un particolare emerso nelle ore successive all’omicidio. Proprio poche ore prima della tragedia, la moglie di Solimeno aveva denunciato a una conoscente una situazione che riteneva ormai insostenibile all’interno dell’area condominiale.

In alcuni messaggi WhatsApp, la donna lamentava la presenza di rifiuti accumulati e problemi igienico-sanitari che da tempo alimentavano tensioni tra i residenti. «Siamo pieni di topi qua», scriveva. E ancora: «Ieri mi sono trovata due topoloni dentro casa».

Parole che raccontano la preoccupazione di una madre per la salute dei propri figli e per le condizioni in cui la famiglia viveva da tempo. Nel messaggio spiegava di aver già richiamato più volte alcuni vicini per l’abbandono della spazzatura e concludeva con uno sfogo che oggi assume un significato ancora più drammatico: «Non se ne può più».

Nell’abitazione di corso Umberto I, dove Salvatore è riuscito a trascinarsi dopo essere stato ferito, oggi restano soltanto il dolore dei familiari e il vuoto lasciato da una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Mentre le indagini proseguono e la magistratura è al lavoro per ricostruire ogni dettaglio della vicenda, la famiglia continua a chiedere una sola cosa: giustizia per Salvatore.