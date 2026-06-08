Una giornata al mare che per molte famiglie rischia di trasformarsi in un lusso. E adesso, oltre ai prezzi sempre più elevati, a far discutere sono anche alcune regole adottate da stabilimenti balneari che limiterebbero il consumo di determinati alimenti portati da casa.

La polemica è scoppiata nelle ultime settimane dopo alcune segnalazioni relative a lidi della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, dove sarebbero stati scoraggiati piatti tradizionali come insalata di riso, frittata di maccheroni e parmigiana di melanzane.

Una vicenda che ha acceso il dibattito sui social e tra i vacanzieri, già alle prese con costi considerati proibitivi. Tra parcheggi, lettini, ombrelloni, servizi e consumazioni, trascorrere una giornata in alcune delle località più rinomate del territorio può arrivare a costare diverse centinaia di euro.

Molti turisti e residenti lamentano una situazione che, anno dopo anno, sembra allontanare sempre di più le famiglie e i visitatori comuni dalle spiagge della Costiera. Il pranzo preparato in casa rappresenta spesso una necessità per chi vuole concedersi una giornata al mare senza affrontare ulteriori spese, ma le recenti polemiche hanno riacceso il tema dell’accessibilità delle strutture balneari.

A far discutere non sono soltanto i costi. In tanti sostengono che si stia progressivamente perdendo quello spirito popolare che ha sempre caratterizzato le vacanze estive italiane. La tradizionale frittata di pasta, il panino preparato da casa o la classica parmigiana da condividere sotto l’ombrellone rischiano di diventare simboli di uno scontro tra esigenze commerciali e abitudini radicate nella cultura del territorio.

La Costiera Amalfitana resta una delle destinazioni più amate e fotografate al mondo, ma il malcontento cresce. C’è chi sostiene che i prezzi raggiunti abbiano ormai superato quelli di molte località internazionali considerate esclusive.

Una provocazione che circola sempre più spesso tra residenti e turisti: «In alcuni casi spendere una giornata in Costiera costa più che in Sardegna, in Sicilia, a Mykonos o persino in alcune strutture delle Maldive».

Paragoni che possono essere discutibili, ma che raccontano un sentimento diffuso: quello di un territorio straordinario che rischia però di diventare sempre meno accessibile a chi lo vive ogni giorno e a chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora di relax senza dover fare i conti con spese sempre più elevate.

E mentre la stagione estiva entra nel vivo, la domanda che molti si pongono è una sola: il mare della Costiera sta diventando un privilegio per pochi?

Redazione