La Regione Campania punta sulla riqualificazione del bacino del fiume Sarno con un investimento da 293 milioni di euro. La decisione è stata assunta nell’ambito della programmazione dei Fondi Europei 2021-2027, durante una recente riunione della Giunta regionale dedicata alla gestione delle risorse comunitarie.

Si tratta della quota più consistente tra gli interventi finanziati attraverso il Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, che dispone complessivamente di circa 5,5 miliardi di euro destinati a progetti di sviluppo, rigenerazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è l’Ente Parco Regionale del Fiume Sarno, che in una nota evidenzia come la transizione ecologica rappresenti uno dei pilastri strategici per il futuro del territorio.

Tra le opere considerate prioritarie figurano il potenziamento dell’impianto di depurazione di Angri e gli interventi sui collettori fognari di Gragnano. I fondi interesseranno inoltre il sistema delle vasche di laminazione, i regi lagni e i canali presenti nell’area vesuviana, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle acque e ridurre il rischio di allagamenti.

«La lotta agli sversamenti illegali è fondamentale affinché gli interventi di manutenzione e mitigazione del rischio idraulico risultino realmente efficaci», si legge nella nota. Il Sarno continua infatti a fare i conti con scarichi abusivi, rifiuti industriali, fanghi, pesticidi e altri materiali inquinanti che compromettono l’ecosistema del fiume e ostacolano le attività di bonifica.

Secondo l’Ente Parco, una corretta gestione delle risorse consentirebbe non solo di aumentare la sicurezza del territorio durante eventi meteorologici estremi, ma anche di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei cittadini e contribuire alla riqualificazione ambientale delle coste campane.

L’investimento rappresenta uno dei più importanti stanziamenti degli ultimi anni per il risanamento del bacino del Sarno, da decenni al centro di interventi e progetti finalizzati a contrastare inquinamento e dissesto idrogeologico.