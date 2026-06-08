Importante scoperta ambientale sulla spiaggia del Mingardo, a Marina di Camerota, dove è stato individuato un nido di tartaruga marina Caretta Caretta. Si tratta del secondo nido ufficialmente accertato in Campania dall’inizio della stagione riproduttiva.

L’individuazione è avvenuta grazie al lavoro dei ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e garantire la protezione delle uova.

Per evitare possibili danni causati dalle mareggiate e aumentare le probabilità di successo della schiusa, il nido è stato trasferito in una zona ritenuta più sicura e protetta. Un’operazione delicata che consentirà di monitorare costantemente lo sviluppo delle uova fino alla nascita dei piccoli esemplari.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Comune di Camerota, che ha sottolineato il valore naturalistico dell’evento.

«Un evento che conferma ancora una volta l’elevato valore ambientale delle nostre coste e l’importanza della tutela del patrimonio naturalistico del Comune di Camerota. Proteggere il mare e le sue specie significa custodire una ricchezza che appartiene a tutti noi», si legge nella nota diffusa dall’amministrazione.

La presenza di un nuovo nido di Caretta Caretta rappresenta un segnale positivo per l’ecosistema del Cilento e testimonia la crescente frequentazione delle coste campane da parte di una specie protetta e simbolo della biodiversità del Mediterraneo.

Gli esperti continueranno a monitorare il sito nelle prossime settimane in attesa della schiusa, un momento particolarmente atteso che potrebbe regalare un nuovo spettacolo della natura sulle spiagge del Cilento.