Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Montesano sulla Marcellana, dove una ragazza di 17 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione riportando gravi ferite.

L’episodio si è verificato per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe caduta dal secondo piano dell’edificio, compiendo un volo di circa sei metri prima di impattare al suolo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento urgente all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Stando alle prime informazioni, la 17enne avrebbe riportato un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico della giovane, sottoponendola agli accertamenti necessari per valutare l’entità delle lesioni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nella ricostruzione della dinamica. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per chiarire le circostanze della caduta, senza escludere alcuna ipotesi.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montesano sulla Marcellana, dove in molti seguono con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni della ragazza. Le prossime ore saranno decisive sia per gli sviluppi delle indagini sia per valutare l’evoluzione del suo stato di salute.