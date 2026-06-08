Una scoperta che potrebbe aprire nuovi scenari sulla storia del monastero di Santa Chiara a Nocera Inferiore. Durante le indagini avviate per individuare le cause del grave deterioramento della pavimentazione della chiesa, danneggiata da fenomeni di umidità, è stato infatti individuato un ampio ambiente ipogeale nascosto sotto l’edificio sacro.

Le verifiche sono state promosse dalla comunità delle monache Clarisse dopo il progressivo degrado del pavimento in marmo e delle murature laterali. Attraverso un condotto di aerazione è stata introdotta una microcamera che ha permesso di documentare la presenza di una vasta aula sotterranea.

Le operazioni tecniche, coordinate dall’architetto Vincenzo Piccolo con rilievi laser scanner eseguiti dal geometra Gennaro Pagano, hanno evidenziato un ambiente caratterizzato da volte e pilastri, esteso quasi quanto l’intera chiesa sovrastante e situato a circa 2,40 metri di profondità. Per effettuare i rilievi tridimensionali, il geometra Giovanni Pignataro si è calato all’interno del vano attraverso il foro di ventilazione.

Il complesso monastico di Santa Chiara risale alla fine del XIII secolo ed è attestato documentalmente già nel 1304. Nel corso dei secoli la struttura ha subito numerosi interventi, in particolare dopo l’alluvione del 1742 e il terremoto del 1857, quando furono eseguite importanti opere di consolidamento.

La scoperta dell’ipogeo rappresenta ora un’importante opportunità di approfondimento storico e archeologico. Al termine delle indagini e delle analisi stratigrafiche prenderà il via il progetto di restauro della chiesa, mentre studiosi e tecnici cercheranno di comprendere origine e funzione dell’ambiente sotterraneo, che potrebbe aggiungere nuovi tasselli alla storia del monastero e del patrimonio religioso di Nocera Inferiore.