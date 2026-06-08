Affronteranno l’Esame di Stato seduti tra gli stessi banchi, dopo aver condiviso per due anni lezioni, interrogazioni, verifiche e pomeriggi di studio. È la storia di Ermanno Laurino, 60 anni, e di suo figlio Giovanni, studenti dell’Istituto Galilei-Di Palo di Salerno, pronti a vivere insieme l’appuntamento con la Maturità 2026.

Una vicenda speciale che racconta il valore della famiglia, della determinazione e della voglia di rimettersi in gioco, indipendentemente dall’età. Per due anni padre e figlio hanno frequentato la stessa classe, affrontando fianco a fianco il percorso scolastico fino al traguardo finale.

«Questo diploma rappresenta il capolavoro della mia vita – racconta Ermanno – non perché sia il risultato più importante, ma perché l’ho conquistato insieme a mio figlio. Abbiamo condiviso sacrifici, impegno e momenti difficili, sostenendoci a vicenda ogni giorno».

Un’esperienza resa ancora più significativa dall’accoglienza ricevuta all’interno dell’istituto. Docenti e compagni di classe hanno infatti trattato i due studenti con assoluta normalità, valorizzando il loro percorso senza differenze o favoritismi, come riporta “Il Mattino“.

«I professori ci hanno sempre considerato semplicemente due studenti – spiega Ermanno – valutandoci con serietà e imparzialità come tutti gli altri. Questo ci ha fatto sentire parte integrante della comunità scolastica».

Parole che trovano eco anche nel racconto di Giovanni, che vede nel padre un esempio di forza e determinazione.

«Vederlo tornare sui libri a sessant’anni mi ha insegnato tantissimo. Mi ha fatto capire che non esiste un’età per migliorarsi e che ogni obiettivo può essere raggiunto con costanza e sacrificio. Ci siamo aiutati a vicenda durante tutto il percorso».

In un’epoca in cui spesso si parla di distanza tra generazioni, la storia di Ermanno e Giovanni racconta invece una straordinaria vicinanza. La scuola è diventata un luogo di condivisione, crescita e confronto, trasformando il rapporto tra padre e figlio in un’esperienza unica.

Ora resta da affrontare l’ultimo ostacolo: l’Esame di Stato. Ma per entrambi il risultato più importante sembra essere già arrivato. Quello di aver percorso insieme un cammino che dimostra come non sia mai troppo tardi per inseguire un sogno e che le conquiste più belle sono quelle condivise.