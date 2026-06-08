Avrebbe scaricato e abbandonato rifiuti speciali pericolosi all’interno di un’area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Per questo motivo un cittadino rumeno di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da una misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Napoli.

Il provvedimento è stato eseguito il 6 giugno dai Carabinieri del Nucleo Parco Forestale di Boscoreale, su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata e su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane vengono contestati i reati di trasporto non autorizzato e abbandono di rifiuti pericolosi, previsti dal Testo Unico Ambientale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono allo scorso 13 marzo quando, in via Rendine a Boscotrecase, l’indagato avrebbe agito insieme a una donna scaricando numerosi sacchi contenenti sostanze altamente inquinanti in un’area sottoposta a tutela ambientale.

Tra i materiali rinvenuti figuravano resine e vernici industriali, rifiuti considerati particolarmente pericolosi per l’ambiente e potenzialmente in grado di compromettere il terreno, la vegetazione e l’equilibrio di un ecosistema di grande valore naturalistico.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e condotte dai Carabinieri Forestali, hanno consentito di identificare il presunto responsabile anche grazie al sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti, già individuata durante un precedente controllo stradale.

In un primo momento il 26enne era risultato irreperibile presso la residenza dichiarata. Successivi accertamenti hanno però permesso ai militari di rintracciarlo nel suo domicilio di fatto a Boscotrecase, dove è stata notificata la misura cautelare.

L’area interessata dallo sversamento resta sotto sequestro giudiziario ed è stata affidata in custodia al Comune di Boscotrecase, che dovrà ora provvedere agli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari per il recupero del sito.

L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto ai reati ambientali portato avanti dai Carabinieri Forestali nell’area vesuviana, territorio da anni particolarmente esposto al fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti e agli sversamenti abusivi che minacciano il patrimonio naturalistico del Vesuvio.