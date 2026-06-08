Avrebbe rubato il portafogli a una coppia di turisti a bordo di un treno della Circumvesuviana, tentando poi di fuggire. La sua corsa è stata però fermata prima dall’intervento di una guardia giurata e successivamente dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata. Gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a un furto appena consumato ai danni di una coppia di turisti.

Secondo quanto ricostruito, il sospettato avrebbe sottratto il portafogli contenente denaro mentre le vittime viaggiavano a bordo del convoglio. Accortisi del furto, i due turisti hanno immediatamente chiesto aiuto a una guardia giurata presente nella zona.

Il vigilante è riuscito a rintracciare e bloccare il presunto autore del furto, ma il 30enne avrebbe reagito con violenza nel tentativo di sottrarsi al controllo, aggredendo la guardia giurata per guadagnarsi la fuga.

L’intervento degli agenti ha però impedito all’uomo di allontanarsi. Una volta fermato e identificato, il 30enne, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, è stato arrestato per rapina impropria.

Il portafogli e il denaro sottratti sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.