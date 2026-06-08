Una giornata al mare si è trasformata in una brutta esperienza per due bagnanti derubati dei propri effetti personali sulla spiaggia di Meta. La fuga dei responsabili, però, è durata solo poche ore grazie al rapido intervento della Polizia di Stato.

L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì. Gli agenti del Commissariato di Sorrento, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati avvicinati da due persone che hanno denunciato il furto dei loro zaini, contenenti denaro contante, effetti personali e dispositivi elettronici.

Raccolte le informazioni utili, i poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche, concentrando l’attenzione su due giovani notati nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Meta, probabilmente intenzionati a lasciare la zona.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato i due in possesso di denaro contante e di una cassa bluetooth risultata appartenere a una delle vittime. Un elemento che ha consentito di collegarli direttamente al furto avvenuto poco prima sulla spiaggia.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda: dopo essersi impossessati del denaro e degli oggetti di maggior valore, i due avrebbero abbandonato il resto della refurtiva per tentare di eliminare ogni traccia. Gli zaini sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

Al termine delle verifiche, i due giovani, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nelle località turistiche della Costiera, particolarmente frequentate durante la stagione estiva.