Il nuovo esecutivo. Definita la squadra di governo del sindaco Michele Strianese. Cinque assessori e sei consiglieri delegati per guidare il nuovo mandato amministrativo.

Nasce la nuova squadra di governo

Prende forma il nuovo esecutivo guidato dal sindaco Michele Strianese. Con il decreto firmato nelle scorse ore, il primo cittadino ha ufficializzato la composizione della giunta comunale e la distribuzione delle deleghe che accompagneranno l’azione amministrativa nei prossimi anni. Una squadra costruita nel segno della continuità amministrativa e della valorizzazione delle competenze maturate sul territorio, con un’articolazione che coinvolge sia gli assessori sia alcuni consiglieri comunali di maggioranza chiamati a collaborare su specifici settori.

Rosanna Ruggiero vicesindaco

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Rosanna Ruggiero, che seguirà un ampio pacchetto di competenze comprendente lavori pubblici, edilizia scolastica, attività produttive, commercio, fondi europei, rapporti con enti e partecipate, associazionismo, parrocchie e innovazione digitale. A Enzo Ferrante sono state assegnate urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia privata, politiche giovanili, eventi, spettacoli, promozione turistica e valorizzazione del marchio territoriale “Città degli Innamorati”.

Le altre deleghe assessorili

Farà parte della giunta anche Raffaella Zuottolo, che seguirà manutenzione, patrimonio comunale, pubblica istruzione, rapporti con l’università, cultura e formazione professionale. A Massimiliano Russo sono state attribuite le deleghe ai tributi, polizia locale, viabilità, sicurezza urbana, legalità e protezione civile. Completa la squadra assessorile Giuseppe Pascale, che si occuperà di personale, lavoro, politiche agricole e politiche abitative.

Le deleghe trattenute dal sindaco

Il sindaco Michele Strianese ha mantenuto direttamente numerose competenze considerate strategiche per l’azione amministrativa. Tra queste figurano bilancio, programmazione economica, partecipate, ambiente, igiene urbana, ciclo dei rifiuti, politiche sociali, sanità, trasporto pubblico, sport, decoro urbano, pari opportunità e tutela degli animali. Una scelta che conferma la volontà del primo cittadino di seguire personalmente alcuni dei settori più delicati dell’attività amministrativa.

Coinvolti anche i consiglieri di maggioranza

Contestualmente è stata definita anche la squadra dei consiglieri delegati. Pasqualina Garofalo collaborerà sui temi dell’igiene urbana e del cimitero. Claudia Vergati seguirà sanità e prevenzione. Antonio Longobardi si occuperà di trasporto pubblico, sviluppo delle imprese e occupazione giovanile.

Deleghe specifiche sono state assegnate anche ad Andrea Strianese per affari generali, sport e benessere, a Pietro Vastola per ambiente, decoro urbano e contenzioso e a Maddalena Celentano per politiche sociali e pari opportunità.

Parte il nuovo mandato

Con la definizione della giunta e delle deleghe entra nel vivo il nuovo mandato amministrativo. La squadra scelta da Michele Strianese sarà ora chiamata a tradurre in azioni concrete il programma presentato agli elettori, affrontando le principali sfide che attendono San Valentino Torio nei prossimi anni.

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