San Giuseppe Vesuviano piange la scomparsa di Michele Crispo, fondatore dell’azienda che nel corso degli anni è diventata una realtà di riferimento per il territorio grazie alla sua visione imprenditoriale, alla determinazione e alla capacità di costruire rapporti umani e professionali solidi.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità vesuviana. Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso lavorativo e personale.

Michele Crispo viene ricordato come un imprenditore capace di coniugare competenza, passione e lungimiranza, contribuendo concretamente alla crescita economica del territorio e diventando un punto di riferimento per dipendenti e colleghi.

Nel messaggio diffuso dall’azienda e dai familiari emerge il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile: «In azienda continueranno a vivere i valori che ci ha trasmesso», parole che testimoniano l’eredità professionale e umana lasciata dal fondatore.

L’ultimo saluto a Michele Crispo sarà dato oggi, 9 giugno, alle ore 16 presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano, in Piazza Garibaldi, dove familiari, amici, collaboratori e cittadini si riuniranno per rendergli omaggio.

Con la sua scomparsa, San Giuseppe Vesuviano perde una figura che ha saputo distinguersi non solo nel mondo dell’imprenditoria, ma anche per i valori e l’esempio lasciati a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Una eredità che continuerà a vivere nel lavoro e nelle persone che hanno condiviso il suo cammino.