Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri nell’area portuale di Amalfi, dove un acceso diverbio tra un turista straniero e un operatore del molo è sfociato in una colluttazione davanti a numerosi presenti.

L’episodio si è verificato poco dopo le 18 nella zona del porto, particolarmente affollata in questi giorni per la presenza di visitatori e viaggiatori diretti verso le principali località della Costiera Amalfitana.

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due si sarebbe rapidamente accesa fino a trasformarsi in uno scontro fisico. Ad avere la peggio sarebbe stato il turista, che durante la colluttazione è finito a terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno riportato la situazione alla calma e avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Le testimonianze raccolte dagli investigatori risultano al momento discordanti e per questo motivo saranno fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area portuale. I filmati potrebbero infatti consentire di ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.