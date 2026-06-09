ANGRI. Quella che doveva essere una serata di festa per celebrare la fine del percorso scolastico si è trasformata in motivo di protesta per numerosi residenti della città. Al centro delle segnalazioni ci sono i festeggiamenti del cosiddetto “Graduation Day”, che avrebbero animato diverse zone di Angri fino a tarda notte, tra musica, urla, cori e giochi con pistole ad acqua.

Le lamentele sono arrivate soprattutto da piazza Annunziata, piazza San Giovanni e dal quartiere 167, dove diversi cittadini denunciano una situazione diventata difficile da sopportare, soprattutto nelle ore notturne.

Secondo quanto riferito dai residenti, gruppi di giovani si sarebbero trattenuti in strada fino all’alba dopo aver concluso i festeggiamenti nei locali della città. Tra risate, schiamazzi e momenti di entusiasmo collettivo, in molti avrebbero continuato la serata nelle piazze cittadine, creando disagi a chi doveva riposare o alzarsi presto per motivi di lavoro.

A far discutere anche il commento dell’ex consigliera comunale e avvocato Anna Parlato, che sui social ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto, invocando maggiori controlli e più rispetto verso i residenti.

Molti cittadini precisano di non essere contrari ai festeggiamenti dei maturandi, ma chiedono che il divertimento non sfoci in comportamenti che possano compromettere la tranquillità pubblica. “Il problema non sono i ragazzi in piazza, ma il rispetto degli altri”, è il pensiero condiviso da diversi abitanti delle zone interessate.

Segnalazioni analoghe arrivano anche dalla zona della 167, dove alcuni residenti raccontano di corse notturne tra auto e motocicli, motori rombanti e comportamenti giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica.

Con l’estate ormai alle porte e l’aumento delle presenze nelle strade e nelle piazze cittadine, cresce la richiesta di controlli più frequenti durante le ore serali e notturne. L’obiettivo, sottolineano i residenti, è trovare un equilibrio tra il diritto al divertimento dei più giovani e quello al riposo e alla serenità di chi vive nei quartieri interessati.