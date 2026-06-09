Profondo dolore ad Aquara per la scomparsa di Stefano Minella, 37 anni, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Riese Pio X, in provincia di Treviso.

La notizia della tragedia ha rapidamente raggiunto il comune degli Alburni, dove il giovane era nato e cresciuto e dove vivono ancora familiari, amici e conoscenti. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione, Minella stava raggiungendo il posto di lavoro in sella alla sua moto. Lavorava presso la Tecnoproject di Riese Pio X, dove era molto apprezzato dai colleghi. Mancavano poche centinaia di metri al suo arrivo quando si è verificato il violento impatto con un furgone che stava effettuando una svolta.

L’urto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del Suem 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante ogni sforzo, però, per il 37enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Stefano Minella era molto conosciuto ad Aquara. Dopo aver frequentato gli istituti superiori di Roccadaspide, si era trasferito nel Nord Italia per motivi di lavoro, senza però interrompere il legame con il suo paese d’origine e con la sua famiglia.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Intanto Aquara si stringe attorno alla famiglia di Stefano, ricordando un giovane che, nonostante la distanza, non aveva mai dimenticato le proprie radici.