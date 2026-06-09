Momenti di paura a Battipaglia, dove un bambino di appena 20 mesi è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’automobile parcheggiata in via Adige. Provvidenziale l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che sono riusciti a mettere in salvo il piccolo.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, la madre aveva lasciato l’auto per pochi minuti per raggiungere un vicino sportello bancomat, dimenticando però le chiavi all’interno del veicolo. Nel frattempo il bambino, rimasto nell’abitacolo, avrebbe azionato accidentalmente la chiusura centralizzata, bloccando tutte le portiere.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno tentato di aprire il mezzo senza provocare danni, ma vista l’impossibilità di sbloccare le portiere e l’urgenza della situazione, hanno deciso di rompere un finestrino per raggiungere il piccolo.

L’intervento è stato eseguito con estrema attenzione, consentendo agli agenti di aprire l’auto e liberare il bambino, che è stato immediatamente riaffidato alla madre. Fortunatamente il piccolo non ha riportato alcuna conseguenza ed è apparso in buone condizioni di salute.

Durante le operazioni di soccorso, uno degli agenti ha riportato lievi ferite a una mano e a un avambraccio a causa dei frammenti di vetro generati dalla rottura del finestrino. Il poliziotto è stato successivamente medicato presso il locale ospedale.