Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nas all’interno del mercato ortofrutticolo di via San Valentino a Sarno. L’operazione, scattata nelle prime ore della giornata, ha interessato l’intera struttura, con verifiche approfondite negli stand e nei box commerciali presenti nell’area mercatale.

Per consentire lo svolgimento delle attività ispettive, gli accessi sono stati monitorati dalle forze dell’ordine mentre i militari hanno eseguito controlli mirati sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla regolarità delle attività commerciali.

Sotto la lente degli specialisti dell’Arma sono finite le modalità di conservazione dei prodotti ortofrutticoli, lo stato di pulizia dei locali, il corretto funzionamento delle celle frigorifere, il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio delle merci e la gestione dei rifiuti.

Le verifiche hanno riguardato anche gli aspetti amministrativi e documentali. I militari hanno esaminato autorizzazioni, registri, fatture e documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti, con l’obiettivo di accertare la provenienza della merce e il rispetto delle normative vigenti.

L’operazione ha attirato l’attenzione degli operatori presenti nel mercato, mentre gli ispettori hanno proseguito i controlli per diverse ore raccogliendo dati e informazioni utili agli accertamenti.

Al momento non sono stati resi noti gli esiti delle verifiche. Eventuali provvedimenti, sanzioni o sequestri saranno comunicati una volta concluse tutte le attività ispettive e completata l’analisi della documentazione acquisita dai Carabinieri del Nas.